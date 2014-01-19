Иранские ученые объявили об успешном космическом путешествии обезьяны

Иранские ученые запустили в космос вторую обезьяну, которая благополучно вернулась на Землю, сообщает в субботу РИА Новости со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

«Био-капсула с живым приматом была отправлена в космос и вернулась благополучно на Землю», - говорится в сообщении. Как сообщило агентство IRNA, ракета «Фаграм» на жидком топливе стартовала в субботу утром на 120 километров от Земли и вернулась через 15 минут полета.

Президент страны Хасан Роухани поздравил всех, кто был задействован в работе над проектом. В январе этого года Иран запустил ракету-носитель для вывода на орбиту так называемой «капсулы жизни» - аппарата, на борту которого находилась обезьяна. Позднее СМИ сообщили, что аппарат успешно вернулся на Землю.

Ранее в ISA сообщили, что запуск обезьяны в космос является подготовительной частью проекта, предусматривающего полет в космос человека. Его планируется осуществить в ближайшие пять-восемь лет.