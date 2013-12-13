Армия США провела полевые испытания боевого лазера

Согласно сообщению Армии США, испытания проводились с 18 ноября по 10 декабря 2013 года на ракетном полигоне «Уайт-Сэндз». За это время система поразила более 90 минометных выстрелов и несколько беспилотных летательных аппаратов, пишет Lenta.ru.

В состав испытываемой системы входила радиолокационная станция EMMR, которая обнаруживала воздушные цели и передавала их параметры боевой системе управления огнем, контролирующей лазер. Мощность испытанного лазера составила десять киловатт. В перспективе на мобильное шасси системы планируется установить лазер мощностью 50 киловатт, который затем будет модернизирован до ста киловатт. Одновременно будут улучшены системы энергообеспечения.

HEL MD разрабатывается специально для защиты важных военных объектов от минометных выстрелов, крылатых ракет, артиллерийских снарядов и беспилотников. Именно такие цели, по мнению военных, являются основными угрозами, с которыми сталкивается Армия США. Основным исполнителем контракта по разработке лазерной установки является американский концерн Boeing.

Сегодня американские военные рассматривают различные типы лазеров в качестве перспективного высокоэффективного оружия. В конце ноября 2013 года командование ВВС США обнародовало запрос на информацию о возможности создания лазерного оружия для перспективных истребителей шестого поколения, которые поступят на вооружение после 2030 года. Такое оружие будет, в частности, использоваться против наземных целей и других самолетов.