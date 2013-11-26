ВВС США хотят оснастить новые истребители лазерным оружием

Запрос на информацию подготовила Исследовательская лаборатория ВВС США. Первые испытания боевого лазера для истребителей шестого поколения предполагается провести в 2022 году, пишет Lenta.ru со ссылкой на USNI News.

Согласно требованию военных, лазер и система управления лучом должны быть независимыми от авиационной платформы. Эти системы должны быть способными работать на высотах от уровня моря до 19,8 тысячи метров на скоростях полета от 0,6 до 2,5 числа Маха (690-2900 километров в час). К октябрю 2014 года уровень технологической готовности лазера должен составлять 4. Это означает, что все компоненты системы должны быть созданы и проходить тесты в лабораториях.

Пятый уровень технологической готовности, при котором экспериментальные образцы системы будут испытываться в воздухе, должен быть достигнут к 2022 году. После 2030 года новые системы должны быть приняты на вооружение. Компании, которые заинтересуются участием в разработке, должны будут представить Исследовательской лаборатории ВВС США не только свои проекты, но и оценку стоимости создания лазерных систем.

Согласно запросу на информацию, американских военных интересуют три вида лазеров. Первый ─ маломощные лазеры, которые будут использоваться для подсветки и сопровождения цели, для наведения на нее оружия, а также для противодействия системам наблюдения противника. Второй ─ лазеры средней мощности, которые будут применяться для самозащиты самолета от ракет. Наконец, третий ─ лазер высокой мощности для поражения других самолетов и наземных целей.

По данным ВВС США, истребители, вооруженные лазерами, должны будут относительно свободно действовать в закрытых для полетов зонах или зонах, где запрещены или ограничены маневры (A2/AD, anti-access / area denied operational environment). ВВС и ВМС США начали работу над формированием списка требований к истребителям шестого поколения в начале 2011 года. Финансирование проекта разработки таких самолетов планируется начать в 2015 году.

Какие именно требования к перспективному боевому самолету планируется предъявить, пока неизвестно. Ранее некоторые военные заявляли, что истребители шестого поколения, возможно, будут гиперзвуковыми с возможностью опционального пилотирования. Боевые самолеты также должны быть малозаметными и сверхманевренными. Как ожидается, в проекте разработки примут участие американские компании Lockheed Martin и Boeing.