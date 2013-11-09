В Австралии из-за взрыва iPad Air эвакуировали магазин
00:11, 09 ноября 2013Наука и IT
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В Австралии абсолютно новый iPad Air взорвался на днях в магазине местного мобильного оператора Vodafone.
В Австралии абсолютно новый iPad Air взорвался на днях в магазине Air Фото slon.ru
Взрыв и задымление были настолько сильным, что работники магазина вызвали на помощь пожарную команду, а всех покупателей эвакуировали, пише Slon.ru.
Это первый известный взрыв планшета Apple. Что стало причиной нового инцидента, пока не известно.
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Никто не пострадал.
Напомним, Apple представила новое, пятое поколение своего 9,7-дюймового планшета iPad, который получил название iPad Air 22 октября.
Новый iPad сохранил 9,7-дюймовый экран, но стал на 1,9 миллиметра тоньше и на 28 процентов легче, чем аппараты прошлых поколений
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