Apple представила планшет iPad Air

Новый iPad сохранил 9,7-дюймовый экран, но стал на 1,9 миллиметра тоньше и на 28 процентов легче, чем аппараты прошлых поколений, сообщает Лента.ру.

Планшет носит название iPad Air. Все 9,7-дюймовые планшеты, которые Apple выпускала до этого, назывались просто «iPad» (планшет второго поколения, вышедший в 2011 году, — iPad 2).

Внешне устройство похоже на iPad mini — 7,9-дюймовый планшет, представленный Apple осенью 2012 года.

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В iPad Air, как и в iPhone 5s, используется 64-разрядный процессор Apple A7, сопряженный с сопроцессором M7, который отвечает за обработку данных с датчиков движения.

Планшет работает в восемь раз быстрей, чем первый iPad 2010 года, заявила Apple. Производительность графики, по словам представителей компании, выросла до 72 раз.

Планшет будет стоить от 499 долларов за версию с Wi-Fi и от 629 долларов США за версию с сотовым модулем. Он будет поставляться в двух цветах: черном и серебристом.

iPad Air поступит в продажу 1 ноября в более, чем 40 странах