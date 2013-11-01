Продажи нового планшета iPad Air начинаются в 39 странах "первой волны"

Компания Apple представила новое, пятое поколение своего 9,7-дюймового планшета iPad, который получил название iPad Air, на прошлой неделе. В iPad Air стекло сенсорного экрана заменено на пленку GF2, которая позволила довести толщину устройства до 7,5 мм вместо 9,4 мм у прошлой модели, а вес — до 453 граммов вместо 652 граммов, пишет Digit.ru.

Новый iPad Air приближен по дизайну к iPad mini — площадь рамки вокруг экрана стала тоньше на 43%, что также создает ощущение компактности.

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Планшет также получил быстрый 64-битный процессор A7, уже используемый в iPhone 5S, и пятимегапиксельную основную камеру. Время автономной работы iPad Air составляет около 10 часов. Устройства будут доступны в бело-серебристом и темно-сером корпусах — в золотистом цвете, подобно iPhone 5S, компания их выпускать не планирует. Традиционно планшет будет доступен в модификациях от 16 до 128 Гбайт встроенной памяти, только с поддержкой Wi-Fi либо с модулями Wi-Fi и 3G.

С 1 ноября продажи iPad Air начнутся в США (включая Пуэрто-Рико), Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канаде, Хорватии, на Кипре, в Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Ирландии, Италии, Японии, Латвии, Лихтенштейне, Литве, Люксембурге, Македонии, Черногории, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Сингапуре, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании. В Китае, включая Гонконг и Макао, изначально будут доступны лишь модели с поддержкой Wi-Fi.

В США стоимость iPad Air с Wi-Fi составит от 499 до 799 долларов, а с 3G-модулем — от 629 до 929 долларов в зависимости от объема памяти.

В Европе цены разнятся — например, в Германии модель с Wi-Fi стоит 479-749 евро, а с 4G — от 599 до 869 евро, в то время как во Франции аналогичные планшеты обойдутся в 489-765 и 609-885 евро соответственно. В Великобритании устройство стоит 399-639 фунтов за модификацию с Wi-Fi и 499-739 фунтов — с 4G.

В Китае Wi-Fi-модели обойдутся покупателям в 3,6-5,7 тысячи юаней (от 590 до 933 долларов).