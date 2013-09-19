Пользователи Apple до сих пор испытывают проблемы с загрузкой iOS 7

Однако установить ее сразу удалось не всем. Судя по всему, ажиотаж вокруг обновления в первые часы его доступности оказался настолько большим, что серверы Apple не всегда справлялись с нагрузкой, пишет hitech.vesti.ru.

По крайней мере, многим пытавшимся запустить скачивание операционки выдавалось сообщение об ошибке. В некоторых случаях оно выдавалось позже, когда часть обновления уже была скачана. Иногда же пользователям, уже скачавшим файлы обновления, сообщалось, что "обновление ПО недоступно" и предлагалось "повторить попытку позже".

Наконец, с нагрузкой не всегда справлялись и серверы активации i-устройств - в некоторых случаях она требуется при установке обновления операционной системы. Из-за этого многие пользователи, пишет TechCrunch, не смогли воспользоваться своими устройствами, даже обновившись до iOS 7.

Судя по этим признакам, большинство представителей многомиллионной армии владельцев устройств Apple все же решили установить iOS 7, несмотря на разворачивавшиеся последние месяцы вокруг ее достоинств и недостатков горячие споры.