Названа дата выхода iOS 7

Об этом сообщила компания Apple на презентации, онлайн-трансляцию которой ведет «Лента.ру».

Операционную систему в виде обновления получат владельцы смартфонов iPhone 4, 4S и 5, планшетов iPad 2, 3, 4 и iPad mini и плееров iPod touch пятого поколения.

iOS 7 внешне отличается от предыдущих версий мобильных «операционок» Apple. Ее особенности — использование градиентов, более «плоский» интерфейс и более «тонкие» шрифты.

В число нововведений в iOS 7 входят доработанный «Центр управления» (Control Center) с функцией быстрого доступа к популярным настройкам, поддержка протокола AirDrop и музыкального сервиса iTunes Radio.

Apple также подчеркнула, что после обновления пользователи смогут поменять голос помощницы Siri с женского на мужской и получат новые рингтоны.