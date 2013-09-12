Космический зонд «Вояджер-1» покинул Солнечную систему - NASA

В NASA пояснили, что соответствующие выводы были сделаны на основании анализа последних данных, полученных от аппарата.

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«Теперь мы определенно можем ответить на вопрос "а там ли мы?": "да, мы там"», - говорится в сообщении агентства. Когда именно аппарат покинул Солнечную систему, в NASA не уточнили, сообщает Lenta.ru.

Сообщения о том, что «Вояджер-1», возможно, покинул пределы Солнечной системы, на основании расчетов различных групп ученых появлялись и ранее, однако впоследствии в NASA опровергали их.

«Вояджер-1», запущенный в 1977 году, стал первым аппаратом в истории человечества, вышедшим за пределы Солнечной системы. Ранее в том же году NASA запустила «Вояджер-2», однако он до границы Солнечной системы пока не добрался.

В настоящее время «Вояджер-1» находится на расстоянии примерно в 18,4 миллиарда километров от Земли, что составляет 123 астрономические единицы (1 а.е. равна расстоянию от Земли до Солнца). Ожидается, что энергии от радиоизотопных источников, которые питают аппарат, хватит до 2025 года.