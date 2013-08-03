Казахстан приглашает Украину сотрудничать в сфере высоких технологий

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины.

Как сообщил председатель Госагентства Владимир Семиноженко, с соответствующим письмом к нему обратился Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Украине Заутбек Турисбеков.

Он проинформировал руководителя Госинформнауки Украины о том, что в Казахстане под эгидой Назарбаев Университета проводится работа по созданию интеллектуально-инновационного кластера (ИИК), в составе которого планируется создать Научный парк, Центр коммерциализации, Технопарк и др.

При этом одним из основных элементов ИИК станет Научный парк, на территории которого будет создана Свободная экономическая зона для размещения R&D центров, высокотехнологичных компаний и производств.

«Потенциальными резидентами Парка могут стать организации, осуществляющие деятельность в разных направлениях прикладных исследований и опытно-конструкторских работ, в сфере разработки, изготовления прототипов и тестирования высокотехнологичной продукции и технологий, производства продукции с высокой добавленной стоимостью», - отметил Семиноженко.

Основным видом деятельности Научного парка будет привлечение и размещение R&D центров, высокотехнологичных компаний и производств, предоставление в аренду лабораторно-производственной, офисной и социальной площади резидентам парка, а также оказание поддержки новосозданным и развивающимся компаниям.

Для создания Парка уже выделен участок площадью 50 га в Астане.

Планируется, что территория будет обеспечена всей необходимой инженерной и социальной инфраструктурой. На данный момент разрабатывается концепция и мастер-план Парка. В рамках названных работ будут сформированы перечни потенциальных резидентов, требования к объектам инфраструктуры и условия размещения резидентов в Парке, механизмы взаимодействия резидентов с Парком.

«Казахстан приглашает украинские организации принять участие в этом проекте и разместить R&D подразделения на территории указанного Парка», - сообщил Семиноженко.