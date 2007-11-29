Черновецкому не дает покоя тоннель под Ла-Маншем?

Киевский городской голова Леонид Черновецкий поручил столичным специалистам рассмотреть возможность строительства автомобильного туннеля под Днепром, который бы соединял оба берега реки.

Об этом заявил первый заместитель головы КГГА Денис Басс, сообщает пресс-служба администрации.

По словам Басса, коммунальная корпорация "Киевавтодор" предоставила предложения по внесению в программу социально-экономического и культурного развития Киева на 2008 год разработки технико-экономического обоснования строительства туннеля от станции метрополитена "Левобережная" до площади Победы на условиях концессии.

"После разработки и утверждения технико-экономического обоснования будет определена стоимость, сроки выполнения и целесообразность сооружения автомобильного туннеля", - отметил заместитель мэра.

"Учитывая то, что строительство объекта будет довольно капиталоемким, мы будем привлекать средства инвесторов, конечно, на конкурсных условиях. Возможно, проезд по туннелю будет платным", – добавил он.

Городская власть стремится реализовать этот проект до проведения чемпионата по футболу Евро-2012. Строительство такого туннеля поможет значительно разгрузить дороги и мосты Киева.

Украинская правда