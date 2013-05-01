Более 86% предприятий Украины имеют доступ к Интернету

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Из общего числа предприятий, которые использовали компьютеры, 62,7% пользовались внутренней компьютерной сетью, а расширенную внутреннюю компьютерную сеть имело почти каждое шестое предприятие. Каждое четвертое предприятие, которое использовало компьютеры, имело функционирующую домашнюю страницу во внутренней компьютерной сети (Интранет) и беспроводной доступ для своей внутренней компьютерной сети.

Из общего количества предприятий, которые имели доступ к Интернету, каждое второе предприятие связывалось с Интернетом с помощью мобильной/сотовой связи, предоставляемой всеми операторами Украины. Широкополосный фиксированный доступ в Интернет с помощью модемов типа АDSL для телефонных линий и т.п. (основной способ, например, применяемый компаниями «Укртелеком», ВЕГА и др.) использовали для работы 37,8% украинских предприятий. Низкоскоростной доступ к Интернету (коммутируемый доступ через телефонную линию или иной) применяло каждое третье предприятие Украины, почти каждое четвертое предприятие использовало иной способ широкополосного доступа в Интернет (кабельный, выделенную линию, технологию Frame-Relay или др.).

По показателю проникновения доступа в Интернет среди предприятий лидирует Киев, где порядка 95% исследуемых Госстатом предприятий имеют доступ в Интернет. В промышленных регионах (Днепропетровская, Донецкая, Одесская, Харьковская и некоторые др.) этот показатель составляет выше 85-87%, среди аутсайдеров – Черновицкая и Хмельницкая области, где лишь 72-75% обследованных предприятий имели доступ в Интернет.

Как сообщал УНИАН, количество абонентов Интернета в Украине в 2012 году по сравнению с 2011 годом выросло на 21,1% и составило 5,063 млн. При этом более 4,671 млн. из них составляли домашние абоненты Интернет, что на 22,2% больше, чем в 2011 году.

Справка УНИАН. Сегмент Интернета в Украине последний год показывает стабильный рост числа абонентов: количество абонентов Интернета в Украине в 2011 году составляло 4,178 млн чел. (рост на 14,1%). Количество абонентов Интернета в Украине в 2010 году составляло 3,661 млн (рост по сравнению с 2009 годом на 30,9%).