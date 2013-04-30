Топ-5 продавцов смартфонов

Согласно сообщению, за указанный период в мире было продано 418,6 млн мобильных телефонов, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2012 года. При этом доля смартфонов в общем количестве проданных мобильных телефонов впервые превысила 50-процентную отметку и составила 51,6% (или 216,2 млн штук) от общего количества проданных мобильных устройств в мире. По сравнению с 1 кварталом 2012 года рост данного показателя составил 11 п.п.

Лидером в рейтинге продаж мобильных телефонов за отчетный период стала компания Samsung (Корея) – 115 млн устройств, что на 22,9% больше, чем в 1 квартале 2012 года, при этом доля рынка компании выросла до 27,5% (22,9% в 1 квартале 2012 г.).

Финская компания Nokia заняла второе место в рейтинге, поставив на рынок 61,9 млн мобильных телефонов, что на 25,1% меньше, чем за 1 квартал 2012 года, при этом доля рынка компании снизилась до 14,8% (20,6% годом ранее).

На третьем месте – компания Apple (США), которая за отчетный период поставила на 6,6% больше мобильных устройств – 37,4 млн, при этом доля рынка компании составила 8,9% (годом ранее – 6,6%).

Компания LG поставила на рынок 15,4 млн мобильных телефонов, что на 12,4% больше, чем годом ранее. Доля рынка выросла с 3,4% в 1 квартале 2012 года до 3,7%.

Далее в рейтинге идет компания ZTE (Китай) – 13,5 млн мобильных телефонов, что на 16,5% меньше, чем в соответствующем периоде 2012 года. Доля рынка компании составила 3,2%, что на 0,8 п.п. меньше, чем в первом квартале 2012 года.

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Остальные компании мира продали в общей сумме 175,4 млн устройств, что на 8,9% больше, чем в 1 квартале 2012 года.

Среди производителей смартфонов также лидирует компания Samsung – 70,7 млн устройств, что на 60,7% больше, чем за аналогичный период 2012 года, при этом доля рынка смартфонов компании выросла до 32,7% (28,8% в аналогичном периоде 2012 года).

На втором месте - компания Apple, поставившая 37,4 млн смартфонов (рост на 6,69%), доля рынка компании составила 17,3% (в 1 квартале 2012 года - 23%).

Компания LG поставила на рынок 10,3 млн смартфонов (рост – 110,2%, доля рынка – 4,8%), компания Huawei (КНР) – 9,9 млн устройств (рост на 94,1%, доля рынка – 4,6%),

ZTE поставила 9,1 млн смартфонов (рост на 49,2%, доля рынка – 4,2%).

Остальные компании продали 78,8 млн смартфонов, что на 37% больше, чем в 1 квартале 2012 года.

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Как сообщал УНИАН, согласно оценке IDC, в 2012 году в мире был продан почти 1,74 млрд мобильных телефонов, при этом доля смартфонов в общем количестве мобильных телефонов, проданных в 2012 году, составила более 41%, или почти 712,6 млн шт (рост по сравнению с 2011 годом на 44,1%).

Лидером в рейтинге, впервые обогнав финскую Nokia, стала компания Samsung – 406 млн устройств, финская компания Nokia заняла второе место - 335,6 млн мобильных телефонов, на третьем месте - компания Apple со 135,9 млн устройств.

Среди производителей смартфонов также лидировала компания Samsung – 215,8 млн устройств, что на 129,1% больше, чем за 2011 год. На втором месте - компания Apple, поставившая 135,9 млн смартфонов (рост на 46,9%). Компания Nokia в 2012 году поставила на рынок 35,1 млн смартфонов (падение в сравнении с 2011 годом на 54,6%).

Справка УНИАН. IDC (International Data Corporation, США) – аналитическая и консалтинговая компания. В компании работает более 1000 аналитиков в 110 странах. Компания имеет представительство в Украине.