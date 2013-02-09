Черновцы обогнали Донецк и Киев по количеству смартфонов

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Лидерство Черновцов, которым удалось обогнать Донецк (проникновение - 20,3%) и Киев (20,1%), эксперты оператора связывают с тем, что в регионе проживает большой процент «заробитчан» и жителей, имеющих родственные связи за границей. У них, как правило, высокие доходы, а также есть возможность часто пользоваться 3G-сервисами европейских операторов связи.

Четвертое и пятое места в этом рейтинге заняли Крым и Луганск, соответственно, с результатами 19,6% и 18,1%.

Всего в сети «МТС Украина» насчитывается около 3,5 млн смартфонов, что на 1,3 млн больше, чем в прошлом году.

Согласно оценке сети «Цитрус», в ноябре 2012 года – январе 2013 года в Украине было продано более 50 тыс. смартфонов iPhone 5 (Apple) на сумму около 500 млн грн при средней стоимости смартфона около 9-10 тыс. грн.

iPhone 5 занял почти 50% рынка смартфонов в денежном выражении за период ноябрь-январь.

Всего в IV квартале 2012 года в мире было продано более 47,8 миллионов этих устройств, что стало новым рекордным показателем для этого смартфона.