Топ-менеджер Microsoft, отвечавший за Windows 8, ушел в отставку

Об этом говорится в сообщении компании.

Примечательно, что Синофски решил покинуть компанию вскоре после выпуска Windows 8 - новейшей версии известной операционной системы, на которую Microsoft возлагает большие надежды. По данным компании, решение об отставке Синофски принял добровольно.

В письме, которое получили от Синофски сотрудники Microsoft, он объясняет свой уход личными обстоятельствами, сообщает РИА "Новости".

"Я решил, что для меня настало время отойти от обязанностей в Microsoft. После 23 лет работы над продуктами Microsoft я решил покинуть компанию, чтобы искать новые возможности, основанные на моем опыте", - цитирует издание письмо Синофски.

На рынке ходили слухи о разногласиях главы по разработке Windows с остальными топ-менеджерами Microsoft, пишет All Things Digital. Однако, по словам Синофски, спекуляции относительно причин и неожиданного времени его ухода безосновательны.

Microsoft начала продажи финальной версии Windows 8 в конце октября. Windows 8 стала первой настольной платформой Microsoft, оптимизированной для работы как с традиционными персональными компьютерами, так и с планшетами.

За четыре дня после выпуска Microsoft продала 4 миллиона копий Windows 8, предназначенных для обновления старых версий платформы.