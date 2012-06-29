Китайские космонавты вернулись на Землю

Капсула с космонавтами приземлилась на севере Китая, в автономном районе Внутренняя Монголия. Через несколько минут встречающая команда прибыла на место посадки. Как передает Синьхуа с места приземления, медики провели осмотр членов экипажа еще в капсуле.



Приземление спускаемого аппарата транслировалось в прямом эфире Центрального телевидения (CCTV). Экипаж также поговорил по видеосвязи с председателем КНР Ху Цзиньтао.



"Шэньчжоу-9" с тремя космонавтами на борту был запущен на орбиту 16 июня. Главной задачей нынешней - самой продолжительной космической миссии Китая - с стало проведение первой ручной стыковки с орбитальным модулем "Тяньгун-1", что рассматривается как важный этап для строительства китайской орбитальной станции.