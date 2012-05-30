97 глав государств зарегистрированы в Twitter

97 президентов имеют или пользуются аккаунтом в соцсети Twitter. Об этом у себя на Twitter написал вице-президент Европарламента Александр Альваро.

Такую статистику во время обсуждения в Европарламенте навел специалист по социальным сетям ведущей мировой фирмы, которая специализируется на PR и коммуникациях, Burson-Marsteller Маттиас Люфкенс.

Кроме того, по его словам, 3/4 европарламентария имеют имеют собственные страницы на Facebook, а 287 депутатов Европарламента пользуются Twitter.

Как отмечает Тиждень, свои акаунты в Facebook имеют президент США Барак Обама, премьер-министр Великобритании Девид Кемерон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр России Дмитрий Медведев, президент Польши Бронислав Коморовский.