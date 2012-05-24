На сайте "Червоной руты" неизвестный оставил оскорбительную надпись
00:23, 24 мая 2012Наука и IT
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В ночь на 23 мая хакеры взломали сайт Всеукраинского фестиваля современной песни и популярной музыки «Червона рута» (www.chervonaruta.info).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской народной партии со ссылкой на информацию председателя Черниговской областной организации УНП Владимира Ступака.
По его словам, «судя по автографу, который оставил хакер, это не обычное кибер-хулиганство, а преступный акт с целью разжигания межнациональной вражды».
Учитывая изложенное, Черниговская областная организация УНП требует от правоохранительных органов проведения тщательного расследования и наказания виновных.
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