На сайте "Червоной руты" неизвестный оставил оскорбительную надпись

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской народной партии со ссылкой на информацию председателя Черниговской областной организации УНП Владимира Ступака.

По его словам, «судя по автографу, который оставил хакер, это не обычное кибер-хулиганство, а преступный акт с целью разжигания межнациональной вражды».

Учитывая изложенное, Черниговская областная организация УНП требует от правоохранительных органов проведения тщательного расследования и наказания виновных.