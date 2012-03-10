Армия США поняла, чем опасен Facebook

Руководство армии США заявляет, что привязка фотографий к карте в социальных сетях, таких как Facebook, является потенциальной угрозой для безопасности солдат и их семей, передает Би-би-си.

По мнению армейского командования, такие функции как привязка фотографий к картам позволяют почти безошибочно определить местонахождение военнослужащих.

В 2007 году четыре вертолета американской армии в Ираке были уничтожены, как считается, именно из-за присутствия подобной информации в социальных сетях.