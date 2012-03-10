Армия США поняла, чем опасен Facebook
02:42, 10 марта 2012Наука и IT
1803
Такие функции как привязка фотографий к картам позволяют почти безошибочно определить местонахождение военнослужащих
Руководство армии США заявляет, что привязка фотографий к карте в социальных сетях, таких как Facebook, является потенциальной угрозой для безопасности солдат и их семей, передает Би-би-си.
По мнению армейского командования, такие функции как привязка фотографий к картам позволяют почти безошибочно определить местонахождение военнослужащих.
В 2007 году четыре вертолета американской армии в Ираке были уничтожены, как считается, именно из-за присутствия подобной информации в социальных сетях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter