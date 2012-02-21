Завершен проект Кодекса защиты детей в Интернете

В Киеве презентовали проект Кодекса защиты детей от жестокого обращения в сети Интернет.

На пресс-конференции в УНИАН президент Центра “Ла Страда-Украина” Екатерина ЛЕВЧЕНКО сообщила, что на протяжении нескольких месяцев ее организация, которая выступила инициатором проекта, вместе с партнерами работали над текстом документа и, в конечном итоге, он был согласован всеми участниками.

Обосновывая актуальность принятия кодекса, она отметила, что, по данным Фонда Internet Watch Foundation, Украина занимает 7-е место в мире по распространению детской порнографии во всемирной сети, а, по данным исследования международной организации ЕКПАТ, 28% поисковых запросов в сети Интернет оказались связанными с порнографией.

Е.ЛЕВЧЕНКО подчеркнула, что кодекс призван популяризировать инструменты борьбы с этим негативным конвентом, правила интернет-безопасности, родительский контроль во время пользования Интернетом детьми. Она добавила, что подобные документы существуют во многих странах мира.

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий ПАВЛЕНКО поддержал важность подписания кодекса, ведь сегодня каждый ребенок имеет беспрепятственный доступ к Интернету. По его словам, такая инициатива укладывается в выполнение как украинского законодательства в сфере защиты прав детей, в частности Указа Президента “О вопросе обеспечения реализации прав детей в Украине”, так и соблюдение международных обязательств Украины по ряду документов, в частности Конвенции ООН о правах ребенка и Факультативного протокола относительно торговли детьми, детской проституции и детской порнографии к ней, Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия.

Свою поддержку предложенному документу выразили представители провайдеров интернет-услуг, в частности, компании “Киевстар” и “МТС-Украина”. Проект Кодекса открыт для подписания, и его инициаторы призывают других представителей бизнеса, желающих присоединиться к нему.

Согласно положениям проекта кодекса, компании, работающие в сфере информационно-коммуникационных технологий, которые присоединились к проекту, должны предупреждать о недопустимости размещения и распространения в Интернете информации, содержащей детскую порнографию, сцены насилия, коммерческой эксплуатации и жестокого обращения с детьми, и об ответственности, которая предусмотрена действующим законодательством Украины за изготовление, хранение и распространении детской порнографии.

Также компании должны разработать и обеспечивать четкие процедуры реагирования на конвент, содержащий детскую порнографию, насилие или другие виды жестокого обращения с детьми, и информировать о возможностях такого реагирования интернет-пользователей.