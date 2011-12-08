Украина готовит бронетранспортеры для Ирака

Государственное предприятие «Завод им. Малышева» изготовило и готовит к отправке в Ирак очередную партию новых украинских бронетранспортеров БТР-4.

Об этом сказал в интервью корреспонденту УНИАН исполняющий обязанности генерального директора завода им. Малышева Николай БЕЛОВ, комментируя процесс освоения на предприятии серийного выпуска колесных БТР-4 и выполнения иностранных заказов.

«Бронетранспортеры изготовлены в рамках контракта между Украиной и Ираком, сейчас техника проходит приемно-сдаточные испытания, и где-то в начале января мы планируем отправить ее заказчику», - сказал Н.БЕЛОВ.

По его словам, общее количество машин «второй по счету партии составляет 32 единицы». «18 бронетранспортеров, из которых 14 линейные и 4 командирские, готовит завод Малышева. Еще 14 БТРов изготовило КБ им. Морозова – это командно-штабные, ремонтные, санитарные и другие спецмашины», - уточнил Н.БЕЛОВ.

«В конце декабря, - отметил руководитель завода, - мы ожидаем инспекцию заказчика для сдачи-приемки БТР-4». При этом он добавил, в частности, что в стране импортера работает «гарантийная бригада ХКБМ» и официальных претензий к машинам первой партии «у заказчика нет».