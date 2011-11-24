Пять ведущих стран-спамеров сократили свою долю мирового спама

В октябре 2011 года 33,4% всей нежелательной корреспонденции рассылалось из стран, занимавших первые пять строчек рейтинга стран-спамеров, в то время как в третьем квартале 2011 года этот показатель составлял 50%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Лаборатория Касперского».

Как отмечается в сообщении, как и прежде, список стран-спамеров возглавляет Индия, на втором месте Корея, затем следуют Бразилия и Индонезия. На пятой позиции оказалась Италия. Россия сохранила за собой 13-е место, Украина не вошла в первую двадцатку стран-спамеров.

Сообщается, что в октябре т.г. вредоносные файлы содержались в 2,5% всех электронных сообщений, что на 2% меньше, чем в прошлом месяце.

Среди тематик спама чаще всего встречалась реклама образовательных услуг (более 27%), медицинских препаратов и товаров для здоровья (почти 15%). На третьем месте оказались предложения аренды офисных помещений (более 14%), что может быть связано как с сезонным увеличением офисных переездов, так и с нестабильной ситуацией в экономике. На этом фоне, вопреки прогнозам экспертов «Лаборатории Касперского», доля партнерского спама и рекламы услуг спамеров уменьшилась, а количество заказного спама, наоборот, увеличилось. Однако если кризисные настроения будут расти, то можно ожидать что объем мусорной корреспонденции, рассылаемой в рамках партнерских программ, также заметно увеличится, отмечает пресс-служба.