ВПК России рассмотрит проблемы разработки композитных материалов

Первый вице-премьер правительства России Сергей Иванов во вторник проведет выездное заседание Военно-промышленной комиссии, на котором будут рассматриваться проблемы разработки и производства композитных материалов, сообщил РИА Новостипредставитель секретариата первого вице-премьера.

Участники заседания, которое пройдет во ФГУП "Всероссийский институт авиационных материалов" (ВИАМ), обсудят проект ФЦП по разработке, восстановлению и организации производства стратегических, дефицитных и импортозамещающих материалов и малотоннажной химии для продукции военного и двойного назначения.

Кроме того, Иванов осмотрит выставку новых материалов, производимых ВИАМ для различных отраслей промышленности.

ВИАМ занимается созданием технологий и производством композитных материалов для авиационно-космического комплекса. В этом институте в 1937 году была создана первая советская авиационная броня. ВИАМ также участвовал в разработке материалов для атомной энергетики.