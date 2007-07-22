Google готов выкупить у США радиочастоты за $4,6 млрд

Поисковая интернет-система Google Inc. готова предложить американскому правительству 4,6 млрд долл. за предоставление компании радиочастот. Единственным условием, при котором Google будет заинтересован в подобной сделке, является разрешение от правительства отдавать приобретенные радиочастоты в лизинг другим компаниям, передает Associated Press.

Исполнительный директор Google Эрик Шмидт отметил, что расширение деятельности компании на рынке беспроводной связи станет ключевой задачей Google в ближайшей перспективе.

Аукцион по радиочастотам будет проведен Министерством финансов Соединенных Штатов до 28 января 2008 г. Всего американское правительство с помощью аукциона планирует привлечь около 20 млрд долл.

Чистая прибыль Google за I полугодие 2007 г. возросла по сравнению с 2006г. на 47% - с 1,31 млрд долл. до 1,93 млрд долл., напоминает РосБизнесКонсалтинг. При этом выручка увеличилась на 60% - с 4,71 млн долл. до 7,54 млрд долл. Чистая прибыль во II квартале текущего года возросла на 28% и составила 925,1 млн долл. Опубликованные данные оказались ниже прогнозов аналитиков.

Последняя крупная сделка Google состоялась в начале июля с.г., когда компания купила мирового лидера среди разработчиков систем безопасности интернет-коммуникаций Postini за 625 млн долл. наличными. С помощью этого приобретения Google планирует обеспечить защиту электронной почты, системы быстрых сообщений и других способов интернет-коммуникации.