Бумажные газеты скоро исчезнут

Традиционные бумажные газеты исчезнут к 2040 году, их заменят цифровые носители, предсказывает учреждение ООН – Всемирная организация интеллектуальной собственности (OMPI), пишет Газета.ру со ссылкой на Tribune de Geneve.

В интервью изданию генеральный директор организации Фрэнсис ГАРРИ заявил, что «в течение нескольких лет печатные газеты, какими мы их знаем сейчас, уже не будут существовать».

«Это эволюция, это ни хорошо, ни плохо. Проведены исследования, которые предвещают их гибель к 2040 году, для США – к 2017 году», – заявил Ф.ГАРРИ.

По его словам, эта эволюция неизбежна – в США уже книги на цифровых носителях продаются лучше бумажных, а в городах все труднее найти библиотеку.

Однако такое развитие событий может повлечь за собой ряд проблем, одна из которых – оплата труда журналистов, добавляет гендиректор OMPI.

По его словам, должна существовать особая система гарантий вознаграждений. «В противном случае они (журналисты) не смогут выжить», – заключил Ф.ГАРРИ.