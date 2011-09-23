Шеститонный спутник упадет на Землю в ближайшие 24 часа

Американское аэрокосмическое ведомство (NASA) сообщает о предстоящем падении на Землю вышедшего из строя космического аппарата UARS. В 2005 году он завершил выполнение своей программы и с тех пор неуправляем. В последние дни спутник начал приближаться к плотным слоям атмосферы. По данным NASA, падение должно произойти в течение ближайших 24 часов, но где именно это случится, предсказать затруднительно.

При вхождении спутника весом около шести тонн в плотные слои атмосферы, большая его часть сгорит, однако поверхности планеты достигнут около двух десятков фрагментов общим весом в пятьсот килограммов.

По уверениям NASA, весьма маловероятно, что падающие обломки кого-нибудь зацепят. За приближением спутника ведётся постоянное наблюдение с целью заблаговременно определить место вероятного падения и оповестить наземные службы