При опасности мобильный телефон выстреливает подушку безопасности

Основатель интернет-магазина Amazon решил запатентовать подушки безопасности, которые должны спасать мобильные телефоны от повреждений при падении.

Как сообщает The Daily Mail, Джефф БЕЗОС подал заявку еще в феврале 2010 года, однако детали попали в СМИ только сейчас.

По задумке Дж.БЕЗОСА, в телефоне должна присутствовать мониторинговая система, которая должна определить, что аппарату грозит повреждение - например, камера, инфракрасный радар, гироскоп и тому подобное. Падение будет определяться с помощью измерителя ускорения.

В случае опасности защита должна выбрасывать подушки безопасности - с одной стороны телефона или же со всех сразу. Заявка на патент предусматривает возможность переориентации аппарата в падении с помощью направленной струи воздуха. Также изобретатель рассматривает вариант с выбрасыванием пружин из корпуса телефона.

В 2010 году сообщалось, что Дж.БЕЗОС решил запатентовать изобретение, позволяющее подтверждать онлайновые сделки жестом - кивком, поднятием бровей, улыбкой и так далее.