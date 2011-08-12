Испытания самого быстрого самолета в мире завершились неудачно

В США закончились неудачей очередные испытания сверхзвукового военного беспилотного самолета. Об этом сообщает ТСН.

Самолет Falcon HTV-2 был успешно запущен с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, однако вскоре после того, как он успешно отделился от ракеты, связь с ним была потеряна. В ходе предыдущих исследований в апреле диспетчеры также потеряли связь с самолетом.

Гиперзвуковой Falcon HTV-2 является разработкой американского Управления перспективных исследовательских программ в области обороны (DARPA) и является супероружием нового поколения. По замыслу Пентагона, на таком аппарате менее чем за час можно доставить и сбросить, например, ядерную бомбу в любую точку планеты.

По форме самолет напоминает наконечник копья. Весь его корпус слитный - крыльев в привычном понимании нет. Длина его небольшая - всего 3,7 метра, скорость полета - 13 тысяч миль в час (почти 21 тысяча километров в час). Для сравнения: сверхзвуковые самолеты типа советского МИГ-25, на которых было установлено 29 мировых рекордов, за час преодолевают 2,4 тысяч километров.

Аппарат, который по запросу Пентагона начали разрабатывать в 2003 году, до этого тестировался в виртуальном пространстве и в аэродинамической трубе. Первый его тестовый запуск в реальных условиях состоялся в апреле прошлого года, но оказался неудачным.

Продлился он по существу всего 9 минут: самолет на протяжении 139 секунд летел на скорости 16,7 тысяч миль в час, после чего бортовой компьютер диагностировал аномалию и, в соответствии с программой безопасности, направил его в океан.