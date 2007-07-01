Виртуальный старинный дом помогает спрятать реальный современный (фото)

Австралийский архитектор Йон Клементс (Jon Clements) выполнил требование администрации поселка Ричмонд Хилл (Richmond Hill) о сохранении старинного стиля домов, возведя виртуальный особняк, за фасадом которого он спрятал обычное современное двухэтажное здание. Об этом пишет издание The Architectural Record.

Одноэтажный дом, требующий значительного ремонта, достался брату Клементса в 2001 году. Услышав о намерении архитектора реконструировать здание, местный совет потребовал, чтобы тот как можно точнее воспроизвел высоту, форму и детали старого здания викторианской эпохи, которое, естественно, также должно было быть одноэтажным.

Вместо этого Клементс построил из панелей стеклянную стену высотой в два этажа, на обратной стороне которой было выведено цифровое изображение старого дома в масштабе один к одному. За стеной архитектору удалось построить уже не одноэтажный, а двухэтажный дом.

Клементс заявил, что этот проект стал его ответом на сложности, сопутствующие строительству в зонах охраняемого культурного наследия.

Лента.ру