Юзера осудили на два года за пользование чужим трафиком

В Республике Алтай (Российская Федерация) вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина К., взломавшего компьютерную сеть ОАО "Сибирьтелеком".

Как сообщили в прокуратуре региона, в ходе судебного заседания было установлено, что К., находясь у себя дома, используя персональный компьютер, в период с 3 июня 2009 г. по 5 февраля 2010 г. осуществлял неправомерный доступ к компьютерной сети интернет, незаконно используя логин и пароль, принадлежащий местному узлу технической эксплуатации Горно-Алтайского филиала ОАО "Сибирьтелеком".

"Согласно детальной статистике сеансов удаленного сетевого доступа, общая продолжительность выхода в интернет под чужим паролем и логином составила 1 тыс. 881 час 7 минут 38 секунд, что привело к необоснованной оплате филиалом ОАО "Сибирьтелеком" услуг соединения сети интернет в сумме 288 тыс. 323 руб. (свыше 10 тыс. долларов)", - цитирует материалы следствия РосБизнесКонсалтинг.

Суд признал К. виновным по ч.1 ст. 272 Уголовного кодекса РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации), ч.2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана) и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.