Мобильные активы Укртелекома передадут новому юридическому лицу

Сделка по продаже нового юридического лица, которому будут переданы все активы «Укртелекома» по обслуживанию мобильной связи, будет завершена в ближайшие 3-6 месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам после окончания собрания акционеров «Укртелекома» глава правления компании Георгий ДЗЕКОН.

Он также отметил, что мажоритарный акционер «Укртелекома» - австрийский концерн «ЭПИК» нанял советника для сопровождения сделки по продаже мобильных активов компании.

Г.ДЗЕКОН также отказался уточнить, согласована ли с Фондом госимущества продажа активов недавно приватизированного «Укртелекома».

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 11 марта т.г. подписал с ООО «ЕСУ», дочерней компанией австрийского концерна EPIC, договор купли-продажи 92,79% госпакета акций ООО «Укртелеком». Реализационная цена госпакета акций компании составила 10 млрд. 575,1 млн. грн.