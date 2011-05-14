США расскажут как контролировать интернет
09:54, 14 мая 2011Наука и IT
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Документ будет представлен в понедельник
Белый Дом планирует в понедельник обнародовать свою концепцию международного сотрудничества в киберпространстве, сообщает Радио Свобода.
В документе будут представлены принципы партнерства с другими странами, которые позволят обеспечить необходимые в современной сети открытость и безопасность.
Накануне Белый Дом предложил законопроект, нацеленный на усиление защиты государственных и частных предприятий против растущей опасности кибер-атак.
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