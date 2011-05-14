США расскажут как контролировать интернет

Белый Дом планирует в понедельник обнародовать свою концепцию международного сотрудничества в киберпространстве, сообщает Радио Свобода.

В документе будут представлены принципы партнерства с другими странами, которые позволят обеспечить необходимые в современной сети открытость и безопасность.

Накануне Белый Дом предложил законопроект, нацеленный на усиление защиты государственных и частных предприятий против растущей опасности кибер-атак.