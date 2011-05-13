Донецкие власти хотят вернуть молодых ученых из-за границы

Донецкая областная государственная администрация намерена возвращать молодых ученых из-за рубежа для работы в региональном технопарке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель председателя Донецкой ОГА Марина ЧЕРЕНКОВА сегодня на заседании регионального комитета по экономическим реформам.

По словам М.ЧЕРЕНКОВОЙ, в немецком технопарке авторами 80% проектов являются молодые ученые из Украины и России.

«Делегацию облгосадминистрации и облсовета шокировало во время поездки в Германию то, что авторами суперпроектов по медицине, технологических проектов были люди с русскими и украинскими фамилиями», - отметила она.

М.ЧЕРЕНКОВА добавила, что в Донецкой области необходимо разработать программу возврата молодых ученых.

«Многие работают вахтовым методом, в том числе в научных технопарках Германии и Англии. Это наши ученые, у которых остались здесь семьи. Хотя им предлагает другое правительство полный социальный пакет. Тех, кто принял решение уехать, мы уже не вернем. Но тех, кто работает по 6 месяцев из-за суперусловий и оборудования, у нас есть шанс оставить. Сделать якорные площадки, создать условия и вовлечь в региональную команду», - рассказала она.

Как сообщалось, в Старобешевском районе Донецкой области планируется создать технопарк. На этот проект из различных источников выделяется 70 млн. грн. Проект рассчитан на 5 лет, предполагается, что технопарк займет площадку 3 га.