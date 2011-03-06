К уголовной ответственности привлекают Интернет-провайдера

На Прикарпатье к уголовной ответственности привлекается Интернет-провайдер.

Об этом сообщил УНИАН руководитель сектора связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области Василий ГУЛЬТАЙЧУК. По его словам, в Калушском горотделе милиции начато расследование уголовного дела в отношении 28-летнего частного предпринимателя, которого не без основания подозревают в нарушении авторских прав при распространении экземпляров Аудиовизуальных произведений по локальной Интернет-сети. Как выяснили сотрудники областного подразделения Государственной службы борьбы с экономической преступностью, предприниматель предоставлял платные услуги только тем абонентам, которые имели доступ к локальной компьютерной сети. Оплатив услугу, клиенты этой локальной сети получали возможность скачивать с сервера заказаные Аудиовизуальные произведения.

Во время проведения оперативно-поисковых мероприятий оперативники в нежилом помещении, где «базировался» сервер локальной Интернет-сети, задокументировали факты нарушений авторских или других смежных прав при незаконном распространении свыше 200 Аудиовизуальных произведений.

Установлено, что законным владельцем прав на эти произведения в Украине является общественная организация «Украинская антипиратская ассоциация по защите прав на музыкальные, Аудиовизуальные произведения и компьютерные программы».

В соответствии с материалами досудебного следствия, Интернет-провайдер своими незаконным действиями нанес правовладельцу Аудиовизуальной продукции материальный ущерб на сумму свыше 102 тысяч гривен.

В милиции сообщили, что фигурант уголовного дела согласился возместить ущерб в полном объеме.