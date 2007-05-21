Цены на уран быстро растут и будут расти ещё быстрее

Цена на природный уран в мире может в будущем вырасти с нынешних $300 за один килограмм ещё на порядок, заявил президент РНЦ "Курчатовский институт", академик Евгений Велихов.

"За последние несколько лет цена за один килограмм природного урана выросла с $20 до $300, в 15 раз. Я думаю, что предельная цена за один килограмм урана может вырасти еще на порядок", - сказал Велихов на пресс-конференции в РИА Новости.

К подобному росту, по его словам, может привести реализация масштабных программ развития атомной энергетики во многих мировых странах и прогнозируемый к середине века дефицит уранового сырья.

"В то же время, мировой энергетический рынок становится очень своеобразным и в моменты кризисов цена на уран может быть любой", - сказал ученый.

Уран является основным топливом для ядерных энергетических реакторов АЭС, и сырьем для ядерных оружейных программ.