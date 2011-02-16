Азаров поручил готовить закон о рынке ІТ-технологий

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Государственному агентству по вопросам науки, инноваций и информатизации во главе с Владимиром СЕМИНОЖЕНКО подготовить законопроект о рынке ІТ-технологий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

«Владимиру СЕМИНОЖЕНКО поручено разработать законопроект, в котором были бы прописаны характеристики этого рынка, возможность создания экспертного органа по определению субъектов ІТ-рынка, поскольку эта отрасль развивается очень активно», - отметил М.АЗАРОВ 14 февраля во время ознакомления с деятельностью компании «Инком», которая специализируется на работе в сфере современных коммуникаций и информационных технологий.

Во время общения с представителями компании была достигнута договоренность о том, что представители ІТ-отрасли будут принимать участие в работе Академического инновационного университета.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает целесообразным снизить ставки отчислений в социальные фонды для предприятий, которые работают в IT-индустрии.