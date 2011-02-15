Азаров догадался, как повысить "белую" зарплату IT-работникам

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает целесообразным снизить ставки отчислений в социальные фонды для предприятий, работающих в IT-индустрии.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь премьер-министра Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, об этом Н.АЗАРОВ сказал сегодня во время ознакомления с деятельностью компании «Инком», специализирующейся на работе в сфере современных коммуникаций и информационных технологий.

В.ЛУКЬЯНЕНКО отметил, что есть расчеты, согласно которым, в частности, Пенсионный фонд получит больше средств от предприятий этой индустрии, если ставки сборов будут снижены, поскольку это даст возможность повышать «белую» зарплату сотрудникам и отойти от выплат «в конвертах».