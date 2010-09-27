США введут новые правила доступа к интернету

Администрация США разрабатывает новые правила регулирования доступа к интернету, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на New York Times.

Как следует из статьи, правоохранительные органы США сталкиваются с растущими трудностями при слежке за подозреваемыми преступниками и террористами, поскольку те все чаще пользуются онлайновой, а не телефонной связью.

По информации газеты, Белый дом намеревается представить законопроект в Конгресс в начале будущего года.