США введут новые правила доступа к интернету
22:54, 27 сентября 2010Наука и IT
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А то не найдешь потом никого
Администрация США разрабатывает новые правила регулирования доступа к интернету, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на New York Times.
Как следует из статьи, правоохранительные органы США сталкиваются с растущими трудностями при слежке за подозреваемыми преступниками и террористами, поскольку те все чаще пользуются онлайновой, а не телефонной связью.
По информации газеты, Белый дом намеревается представить законопроект в Конгресс в начале будущего года.
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