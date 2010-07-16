"Жидкая броня" значительно снизит вес бронежилетов

Исследователи из британской компании BAE Systems создали новый вид личной защиты для солдат, совместив "жидкую броню" и стандартный кевлар, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Daily Telegraph.

"Жидкая броня" представляет собой кремообразную вязкую субстанцию, способную моментально затвердевать при сильном ударе. Предполагается, что использование подобного материала позволит значительно снизить вес бронежилетов нового поколения. Директор по развитию бизнеса BAE Systems Стюарт Пенни назвал новое вещество "пулеустойчивым кремом".

На испытаниях смесь кевлара и "пулеустойчивого крема" показала лучшую защиту, чем обычная кевларовая броня. Состав новой жидкости BAE Systems не раскрывает.