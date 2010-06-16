С Байконура стартовал корабль с новым экипажем МКС

С космодрома Байконур стартовал транспортный пилотируемый корабль "Союз ТМА-19" с новым экипажем на Международную космическую станцию (МКС), сообщает РосБизнесКонсалтинг.

В состав экипажа вошли россиянин командир корабля Федор Юрчихин и американцы бортинженеры Шэннон Уокер и Даглас Уилок. Космонавты присоединятся к уже работающим на МКС Александру Скворцов, Михаилу Корниенко и Трейси Колдуэлл-Дайсон.

Стыковка корабля "Союз ТМА-19" с МКС запланирована на 18 июня.

Как сообщалось ранее, миссия продлится 164 дня. Экипажу предстоит приемка шаттла "Дискавери" и российского пилотируемого корабля "Союз ТМА-01М", а также трех грузовых кораблей "Прогресс М". Кроме того, новым членам 24-й долговременной экспедиции на МКС предстоит перестыковать "Союз ТМА-19" с одного узла станции на другой, а также выполнить четыре выхода в открытый космос, первый из которых запланирован на 26 июля.