В Туркмении уже почти есть Интернет
16:07, 17 февраля 2007Наука и IT
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Зона .tm будет расширяться?
Два современных интернет-кафе начали действовать в Ашхабаде. Час пользования Интернетом стоит чуть меньше $4.
Как сообщило министерство связи Туркменистана, в ближайшее время в Ашхабаде будет 15 Интернет-кафе, они появятся и в велаятах (областных центрах).
Минсвязи сообщило, что сейчас идет работа над программой, реализация которой сделает Интернет доступным для каждого гражданина страны.
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