В Туркмении уже почти есть Интернет

Два современных интернет-кафе начали действовать в Ашхабаде. Час пользования Интернетом стоит чуть меньше $4.

Как сообщило министерство связи Туркменистана, в ближайшее время в Ашхабаде будет 15 Интернет-кафе, они появятся и в велаятах (областных центрах).

Минсвязи сообщило, что сейчас идет работа над программой, реализация которой сделает Интернет доступным для каждого гражданина страны.

РИА "Новости"