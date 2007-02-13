Вину за взрыв ракеты ”Зенит-3SL” возложат на украинцев

Наиболее вероятной причиной аварии ракеты-носителя "Зенит-3SL", взорвавшейся во время запуска с плавучей платформы 31 января, является заводской брак, допущенный украинскими производителями. К такому выводу, пишет во вторник газета "Коммерсант", пришли члены межгосударственной российско-украинской комиссии, расследовавшей происшествие.

Напомним, что 31 января 2007 года ракета "Зенит-3SL", которая должны была вывести на орбиту телекоммуникационный спутник NSS-8, взорвалась через минуту после запуска с плавучей платформы в рамках программы "Морской старт".

Для расследования причин катастрофы была создана российско-украинская межгосударственная комиссия, которая приступила к работе в Днепропетровске в начале февраля. По одной из версий, причиной происшествия был отказ двигателя РД-171, установленного на первой ступени ракеты, который производит российское НПО "Энергомаш".

Однако, сообщил "Коммерсанту" источник, близкий к расследованию, проанализировав поступившую с борта ракеты телеметрическую информацию, комиссия пришла к выводу, что у "Зенит-3SL" произошел разрыв магистрали подачи жидкого кислорода из топливного бака в двигатель. Это может свидетельствовать о допущенном заводском браке при производстве носителя в днепропетровском НПО "Южмаш", пишет "Коммерсант".

Сразу же после аварии "Зенит-3SL", российское Минобороны объявило о приостановке работ по подготовке к старту однотипной ракеты-носителя "Зенит-2М" со спутником военного назначения. А корпорация Lockheed Martin в понедельник сообщила, что старт ее ракеты Atlas-V, намеченный на 23 февраля, будет осуществлен только после окончания расследования причин катастрофы "Зенит-3SL". Такое решение, пишет "Коммерсант", связано с тем, что на первой ступени Atlas-V установлен двигатель РД-180, созданный НПО "Энергомаш" на основе РД-171.

Компания "Морской старт" осуществляет запуски из района экватора с плавучей платформы в Тихом океане. В консорциум "Морской старт", созданный в 1995 году, входят американская компания Boeing, британско-норвежская компания Kvaerner Group, КБ "Южное" и производственное объединение "Южмаш" (Украина), а также РКК "Энергия" (Россия).

Лента.ру