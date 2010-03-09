США разрешили скачивать американские программы в Иране, Судане и на Кубе

Министерство финансов США объявило об ослаблении санкций в отношении Ирана, Кубы и Судана, чтобы открыть для граждан этих стран более широкий доступ к интернету, сообщает Би-Би-Си.

Теперь пользователи в Иране, Судане и на Кубе смогут скачивать американские программы мгновенного обмена сообщениями, получать доступ к услугам сайтов по обмену файлами, а также к блогам и социальным сетям.

До решения министерства американские компании не предоставляли многие интернет-услуги пользователям Ирана, Кубы и Судана из боязни нарушить режим экономических санкций в отношений этих государств.

По словам представителя минфина США, решение было принято для того, чтобы жители стран "смогли использовать свое право на свободу слова и доступа к полной информации".

В прошлом году сторонники оппозиции в Иране использовали сайты социальных сетей для организации митингов протеста и распространяли через интернет информацию о том, как подавлялись оппозиционные акции.

Как заявил представитель минфина США Нил Волин, события в Иране показывают, что "общение по электронной почте, возможность послать мгновенное сообщение и доступ к социальным сетям могут быть очень эффективными инструментами".

Волин считает, что решение министерства "позволит гражданам Ирана, Судана и Кубы воспользоваться своими фундаментальными правами".