Ford возрождает две модели Taurus (2 фото)
21:18, 07 февраля 2007Наука и IT
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...седан и среднеразмерный кроссовер
|Ford Taurus
Новый седан Ford Taurus - это переименованная и немного модернизированная версия модели Ford Five Hundred. По словам разработчиков, при обновлении в конструкцию и дизайн автомобиля было внесено более 500 изменений, а комплектоваться он будет новым 3,5-литровым V6 семейства Duratec мощностью 260 лошадиных сил. В паре с ним будет трудиться новый шестиступенчатый "автомат" от Ford Edge.
|Taurus X
В продаже обе новинки - Ford Taurus и Taurus X - появятся уже летом текущего года. Цены на эти модели пока не объявлены.
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