Ford возрождает две модели Taurus (2 фото)

Ford Taurus

Компания Ford официально объявила о возрождении модели Ford Taurus. Теперь под этим именем американский концерн намеревается продавать сразу два автомобиля - седан и среднеразмерный кроссовер. Обе новинки будут представлены на автошоу в Чикаго, и обе они построены на базе уже известных моделей.

Новый седан Ford Taurus - это переименованная и немного модернизированная версия модели Ford Five Hundred. По словам разработчиков, при обновлении в конструкцию и дизайн автомобиля было внесено более 500 изменений, а комплектоваться он будет новым 3,5-литровым V6 семейства Duratec мощностью 260 лошадиных сил. В паре с ним будет трудиться новый шестиступенчатый "автомат" от Ford Edge.

Taurus X

Вторая новинка - кроссовер Taurus X - представляет собой переименованный и немного модернизированный Ford Freestyle. Новинка получила тот же 3,5-литровый силовой агрегат, что и одноименный седан, но будет продаваться в пяти- и семиместной конфигурации салона. Кроме того, Taurus X получил современную систему полного привода, позаимствованную у модели Ford Edge.

В продаже обе новинки - Ford Taurus и Taurus X - появятся уже летом текущего года. Цены на эти модели пока не объявлены.

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