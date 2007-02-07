Хакеры атаковали главные серверы Интернета

Подверглись хакерской атаке три из 13 DNS-серверов компании UltraDNS, отвечающих за интернет-зоны ".org", ".info" и некоторые другие. Эти серверы предназначены для преобразования имен веб-сайтов в их цифровые IP-адреса и обеспечивают работоспособность всемирной сети.

Атака длилась несколько часов, и хотя она стала самой мощной с 2002 года, однако прошла практически незамеченной большей частью пользователей Интернета.

Хакеры намеревались добиться перегрузки основных DNS-серверов с помощью большого количества бессмысленных запросов, что привело бы к нестабильной работе значительного числа серверов по всему миру.

Несмотря на то, что нападавшие пытались скрыть свое местоположение, эксперты отмечают, что значительная часть хакерских запросов исходила из Южной Кореи.

Среди основных серверов, на которые были совершены нападения, были и те, которые находятся под управлением Пентагона. В октябре 2002 года хакерами была предпринята аналогичная атака на 13 основных серверов. По оценке экспертов, из-за прогресса в области систем безопасности, нынешняя атака была менее серьезной.

РИА Новости