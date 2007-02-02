Audi объявляет конкурс, приз - полёт в космос

Немецкий автопроизводитель Audi совместно с журналом New Scientist объявил конкурс, победителю которого оплатят полет в космос. По условиям конкурса любой желающий должен отправить короткое письмо, в котором указать самое великое, по его мнению, запатентованное изобретение человечества и аргументировать свой выбор.

Все письма должны быть отправлены до 30 апреля. Выбирать победителя предстоит жюри, которое будет отдавать предпочтение наиболее оригинальным изобретениям и не менее оригинальной аргументации. Заполнить анкету и послать письмо можно на сайт.

Акция станет частью новой рекламной компании Audi A6, которая направлена на создание имиджа высокотехнологичного автомобиля, сообщает Marketing Week. Представители Audi уверяют, что к моменту начала производства нового A6, компания обладала 9 тысячами 621 патентом на изобретения, в то время как американское космическое агентство NASA за всю свою историю получило только 6 тысяч 509 патентов.

Победителю конкурса оплатят полет на корабле Xerus калифорнийской компании XCOR Aerospace, которая занимается космическим туризмом. Аппарат подымет космонавта на высоту 100 километров над Землей на скорости около 2500 километров в час.

Автолента.ру