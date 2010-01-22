Украина делит с Китаем 4-е место по количеству пусков космических ракет

Украина разделяет с Китаем четвертое место по количеству пусков ракет в 2009 г., сообщает Национальное космическое агентство Украины (НКАУ). Носители украинской разработки стартовали шесть раз. Все пуски завершились успешно.

В том числе 30 января 2009 г. с российского космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель "Циклон-3" с космическим аппаратом "Коронас-Фотон" для исследований Солнца.

26 февраля с космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя "Зенит-3SLБ" по программе "Наземный старт" компании "Международные космические услуги" (SIS) с канадским космическим аппаратом Telstar 11N.

Компания Sea Launch 20 апреля запустила с плавучей платформы итальянский космический аппарат Sicral-1B с помощью ракеты-носителя "Зенит-3SL".

22 июня с Байконура состоялся успешный пуск ракеты-носителя "Зенит-3SLБ" по программе "Наземный старт" с малазийским космическим аппаратом Measat-1R.

29 июля с Байконура произведен пуск конверсионной ракеты-носителя "Днепр", которая вывела на орбиту шесть космических аппаратов ОАЭ, Великобритании, Испании и США.

30 ноября с Байконура состоялся успешный пуск ракеты-носителя "Зенит-3SLБ" по программе "Наземный старт" с американским космическим аппаратом Intelsat-15.