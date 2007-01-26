Трехдверная BMW 1-Series получит ограниченную серию (фото)

Трехдверная версия BMW 1-Series получит специальную модификацию "Limited Sports Edition", которую планируется выпустить тиражом всего в 2000 экземпляров. Основное отличие таких автомобилей от базовых моделей - наличие специального стайлинг-пакета "M sport", включающего в себя 18-дюймовые колесные диски с покрышками размерности 205/45 спереди и 225/40 сзади, новые передний и задний бамперы и накладки на пороги кузова. Кроме того, новинка будет оснащаться более жесткой и низкой подвеской, спортивными сиденьями и набором аксессуаров для отделки салона.

Заказать "Limited Sports Edition" можно будет на любую трехдверную BMW 1-Series, а его стоимость составит от 3360 до 4660 евро, в зависимости от базовой модели - установить такой пакет на BMW 118i будет дороже, чем на BMW 130i.

Напомним также, что мировой дебют трехдверной версии BMW 1-Series состоится весной этого года на автошоу в Женеве.

Лента.ру