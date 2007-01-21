Британские террористы сделали бомбы из муки, перекиси и картона

Подозреваемые в совершении неудавшихся терактов в Лондоне 21 июля 2005 года использовали для изготовления бомб компоненты, доступные в обычных магазинах. Об этом сообщил судья Найджел Суини в ходе проходящего в лондонском районе Вулич процесса над шестью обвиняемыми в терроризме.

Среди составных частей бомб - мука, перекись водорода, серная кислота, батарейки, лампочки от фонарика, провода, картон и кухонные пластиковые емкости для хранения продуктов.

"Взрывчатка должна была состоять из жидкой концентрированной перекиси водорода, смешанной с мукой - мука должна была служить горючим, а перекись водорода обеспечивать приток кислорода, так что при поджоге от детонатора смесь должна была взорваться", - объяснил судья. Смесь была залита в шестилитровые пластиковые банки, которые затем были закрыты крышками с отверстием для детонатора.

Сам детонатор был изготовлен из маленькой картонной трубочки, наполненной сделанным в домашних условиях взрывчатым веществом, которое приводилось в действие лампочкой от фонарика, питавшейся от 9-вольтной батарейки.

Бомбы были помещены в рюкзаки и могли быть приведены в действие незаметно. Кроме того, в банки были помещены гайки, болты, шурупы и шайбы. По словам судьи, это было сделано "для увеличения количества осколков при взрыве и максимизации возможных ранений и смертей для людей поблизости".

Всего злоумышленникам удалось в течение весны-лета 2005 года приобрести свыше 440 литров перекиси водорода, а подпольный цех по изготовлению бомб находился в одном из домов на севере Лондона.

Между тем, бомбы тогда не сработали, как планировали террористы, из-за того, что при изготовлении была нарушена технология и пропорции веществ. Это позволило избежать повторения трагедии, произошедшей в Лондоне за две недели до этого.

Как передает британский телеканал Скай Ньюз, суду также стало известно о том, что незадолго до терактов их исполнители ездили вместе в один из городов на севере Англии. Уже тогда британская полиция вела наблюдение за ними, хотя ей и не было известно об их планах.

Сами обвиняемые, пятеро из которых в свое время посещали выступления радикального исламского клерикала Абу Хамзы в Лондоне, отрицают свою вину.

Днем 21 июля 2005 года на станциях лондонского метро "Уоррен-стрит", "Овал" и "Шепардс-буш", а также в автобусе номер 26 на Хакни-роуд на востоке Лондона были предприняты попытки привести в действие взрывные устройства. В результате пострадал один человек. Взрывы были совершены ровно две недели спустя после терактов 7 июля, когда погибли 56 человек, в том числе четверо террористов, а свыше 700 были ранены.

По делу о взрывах были арестованы шестеро мужчин африканского и азиатского происхождения в возрасте от 24 до 32 лет. Они обвиняются в заговоре с целью совершения убийства, попытке убийства людей и хранении взрывчатых веществ, использованных для взрывов. Сейчас они содержатся в хорошо охраняемой тюрьме Белмарш на юго-востоке Лондона.

РИА "Новости"