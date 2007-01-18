Volkswagen готовит новый Golf Variant (фото)

Компания Volkswagen представит на автосалоне в Женеве новое поколение универсала Golf Variant. Как сообщается на сайте издания Auto Motor und Sport, автомобиль проходит последние испытания.

По данным немецкого автомобильного издания, первоначально руководство Volkswagen не планировало выпускать универсал на базе нового Golf, надеясь, что его место на рынке займет высокий хэтчбэк Golf Plus. Однако это вызвало недовольство покупателей Volkswagen, которые стали выбирать универсалы других марок.

Новый Golf Variant построен на удлиненном шасси стандартного хэтчбэка Volkswagen Golf пятого поколения. Автомобиль получит те же моторы, что и пятидверный хэтчбек. Базовым для универсала станет бензиновый 1,6-литровый двигатель мощностью 102 лошадиные силы. Кроме того, предусмотрена версия со 150-сильным двухлитровым силовым агрегатом, оснащенным системой непосредственного впрыска топлива FSI. Гамма дизельных моторов будет включать двигатели объемом 1,9 и 2,0 литра мощностью 105 и 140 лошадиных сил соответственно. Позднее их дополнит экономичный 90-сильный дизель.

Выпускать Volkswagen Golf Variant будут за заводе концерна в Мексике

Лента.ру